Überfall auf Wettbüro: Frau mit Waffe bedroht

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Wettbüro in Oberwart (Burgenland) ab. Ein unbekannter Mann betrat das Lokal, zückte eine Waffe und bedrohte die Angestellte. Kurz nach der Flucht des Täters ging der Alarm los. Die Großfahndung ist noch voll im Gang.