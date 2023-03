Moldau: EU-Beitritt ist unsere „einzige Chance“

Neben der Ukraine drängt nun auch die Republik Moldau auf einen Beitritt zur Europäischen Union - aus Angst vor Russland. „Die EU ist unsere einzige Chance, ein Land aufzubauen, in dem die Bürger über ihr Schicksal entscheiden können“, sagte Regierungschefin Maia Sandu am Donnerstag in einer Parlamentssitzung in der Hauptstadt Chisinau.