Große Analyse 2023 ++ Skibergsteigen in Schladming

In unserer letzten Ausgabe von „Steilhang“ kommt es zur Auswertung eines durchaus erfolgreichen Winters. Moderator Martin Grasl und der stellvertretende Sportchef der „Kronen Zeitung“ Florian Gröger analysieren die Ergebnisse der vergangenen Monate. Neben Ski alpin und dem Skisprung-Zirkus steht vor allem Skibergsteigen im Zentrum, denn am Wochenende findet die ÖSV-Heimpremiere in Schladming statt. Außerdem ist uns ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober via Skype zugeschaltet.