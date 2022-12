Speed-Asse im Fokus ++ Talk mit Veronika Aigner

Wir blicken auf das Speed-Wochenende der Alpinen in Übersee, die Damen starten in Lake Louise in die Saison, für die Herren geht’s nach dem erfolgreichen Auftakt weiter in Beaver Creek. Außerdem haben wir heute die Sportlerin des Jahres mit Behinderung, Veronika Aigner, exklusiv im Interview. Die zweifache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics in Peking verrät, wie sie nach den Triumphen den Rummel um ihre Person erlebt hat, wie wichtig der Zusammenhalt in der erfolgreichen Aigner-Familie ist und welche sportlichen Ziele sie für die neue Saison hat - das und noch mehr in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski-Austria-Magazin auf krone.tv mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter.