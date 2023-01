Finale Vierschanzentournee ++ Kirchi über Flachau

Das große Finale der 71. Vierschanzentournee in Bischofshofen, die alpinen ÖSV-Herren starten in Garmisch dank Manuel Feller erfolgreich in den Slalom-Jänner und gemeinsam mit den Slalom-Damen gibts die Vorschau auf den nächsten Heimweltcup, das Nachtspektakel in Flachau. Dazu live zu Gast ist die ehemalige Skirennläuferin Michaela Kirchgasser. Die Neo-Mama spricht über ihren neuen Alltag und über ihre besondere Verbindung zum Rennen in Flachau. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Philipp Scheichl.