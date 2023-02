Conny Hütter im Talk ++ Finale Alpine Ski-WM

Alle Updates zur Alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel, wir sprechen über den heutigen Riesentorlauf der Damen und das Abschneiden der ÖSV-Ladies. Außerdem ziehen wir ein WM-Zwischenfazit und geben einen Ausblick auf das finale WM-Wochenende. Exklusiv zugeschaltet ist zudem in der Sendung die WM-Bronzemedaillengewinnerin im Super-G Conny Hütter. Wie sich die langersehnte Medaille anfühlt, wie nahe sie wirklich dran war, nach all den Verletzungen einfach alles hinzuschmeissen und was sich für sie persönlich verändert hat - das verrät die 30-jährige Steirerin im Interview. Dazu gibts den Vorbericht auf die kommenden Weltmeisterschaften der Nordischen in Planica und der Snowboarder, Freestyler und Freeskier in Georgien. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und diesmal mit Florian Gröger aus der „Krone“-Sportredaktion.