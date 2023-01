Hauser: „Bekomme Fotos aus meiner Kitz-Gondel!“

Großer Rückblick auf die beiden Ski-Spektakel in Kitzbühel und Schladming, wir freuen uns auf das kommende Wochenende mit dem Skifliegen am Kulm und der Nordischen Kombination in Seefeld. Zudem ist Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser zu Gast in der Sendung. Die Kitzbühelerin spricht über ihre starke Verbindung zu ihrem Heimatort und den Hahnenkammrennen, die aktuelle Weltcupsaison und die Vorbereitung auf die WM im deutschen Oberhof. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter.