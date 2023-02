Lamparter: „Es war eine Mega-Stimmung in Seefeld!“

Historischer Erfolg für Österreich bei den Nordischen Kombinierern: Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter gewinnt in Seefeld als erster Österreicher das „Nordic Combined Triple“. In „Steilhang“ spricht der 21-jährige Tiroler mit Moderatorin Michaela Mayer und Krone"-Ski-Experte Alex Hofstetter über diesen besonderen Sieg, seine aktuelle Führung im Gesamtweltcup und seine persönlichen Ziele für die Nordische Ski-WM in Planica Ende Februar. Außerdem blicken wir in der Sendung auf die WM-Generalprobe der Skiflieger am Kulm zurück und schauen natürlich zur am Montag beginnenden Alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag auf krone.tv.