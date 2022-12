Kathi Gallhuber: „Das war ein Schlag ins Gesicht!“

Unmittelbar nach Weihnachten stehen gleich zwei Heimweltcups auf dem Programm: Wir schauen zum Weltcup der Alpinen Damen am Semmering und haben dazu Katharina Gallhuber live zu Gast. Wie sehr es schmerzt, dass sie bei ihrem Heimrennen nicht am Start steht, wie es ihr nach dem Kreuzbandriss im Sommer aktuell geht und wie schwierig der Rückschlag für sie vor allem mental war („das war ein Schlag ins Gesicht!“) - das verrät die Niederösterreicherin exklusiv im Interview. Und natürlich ist auch die Premiere der Skispringerinnen in Villach im Rahmen des Silvester Tournaments Thema in der Sendung. “Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter.