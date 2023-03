Stephanie Venier: „Nie ohne mein Team!“

Mit Platz eins im Medaillenspiegel und 13 Medaillen - davon drei in Gold - dürfen die Snowboarder und Freeskier auf eine bärenstarke WM in Bakuriani in Georgien zurückblicken. Auch die Bilanz der ÖSV-Athletinnen und Athleten bei der Nordischen Ski-WM in Planica kann sich sehen lassen. Zudem sprechen wir über den sensationellen Dreifach-Sieg der alpinen ÖSV-Damen in Kvitfjell - dazu heute im Interview ist Stephanie Venier, die im Super-G Zweite wird. Wie groß die Freude über den Team-Erfolg ist, wie schwer für die Vizeweltmeisterin von 2017 der Weg zurück aufs Weltcup-Podium war und wie der Spirit im Damen-Team wirklich ist - darüber spricht sie exklusiv in Steilhang. Und natürlich ist das große Weltcupfinale nächste Woche in Soldeu Thema in der Sendung. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Philipp Scheichl.