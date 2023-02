Ricarda Haaser: „...dachte die vergessen mich eh!“

Alle Highlights und Insights zum erfolgreichen ÖSV-Team bei der Alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel! Dazu ist die Bronzemedaillengewinnerin in der Kombination Ricarda Haaser live zugeschaltet. Wie sich die erste WM-Medaille anfühlt, wie es für sie war, dass ihr im Vorfeld kaum einer die Medaille zugetraut hat („...dachte die vergessen mich eh!“) und was ihr die Bronzemedaille ihres Bruders Raphael bedeutet - das und noch mehr verrät die 29-jährige Tirolerin exklusiv im Interview. Außerdem haben wir Marco Schwarz in seiner Kärntner Heimat besucht und präsentieren den neuen Song von Manuel Feller. Wir blicken zudem zur Biathlon-WM nach Oberhof und zum Heimweltcup der Skispringerinnen ins oberösterreichische Hinzenbach. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und diesmal mit Florian Gröger aus der „Krone“-Sportredaktion.