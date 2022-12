Strolz: „An den Tag vor einem Jahr denke ich oft!“

Die große Vorschau auf das Wochenende der alpinen Technikerinnen und Techniker in Val d’Isere und Sestriere! Dazu live zu Gast ist Doppel-Olympiasieger und Aufsteiger des Jahres Johannes Strolz. Er spricht über sein Erfolgsjahr und darüber, dass vor einem Jahr noch alles ganz anders war und seine Karriere an einem Scheideweg („diese Autofahrt war sehr speziell...“) stand. Außerdem sprechen Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Philipp Scheichl in der neuen Folge von „Steilhang“ über den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen.