Auftakt Nordische Ski-WM ++ Matej Svancer im Talk

Erfolgreicher Start für die Snowboarderinnen und Snowboarder bei der Weltmeisterschaft in Georgien! Jetzt sind bei der WM die Slopestyler an der Reihe. Wir haben heute Österreichs Medaillenhoffnung im Slopestyle, den Ski-Freestyler Matěj Švancer zu Gast. Für den erst 18-Jährigen, der im Weltcup schon mehrmals Erfolge erzielt hat, ist es die erste WM. Warum der gebürtige Tscheche nach Österreich gekommen ist, wie er zum Ski-Freestyle gefunden hat und welche Ziele sich das nunmehrige ÖSV-Talent persönlich setzt - das und noch mehr verrät er exklusiv im Interview. Und natürlich sprechen wir auch über die Nordische Ski-WM in Planica, ziehen ein Resümee der alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel und geben einen Ausblick auf die weitere alpine Weltcupsaison. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und diesmal mit Florian Gröger aus der „Krone“-Sportredaktion.