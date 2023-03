WM-Silberne Sarah Dreier: „Olympia-Vorfreude groß“

WM-Special in „Steilhang“: Medaillenregen für Österreich bei den Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Georgien, erfolgreiche ÖSV-Athleten bei der Nordischen Ski-WM in Planica und in Spanien steigt die WM im Skibergsteigen. Wir haben dazu heute die Skibergsteigerin Sarah Dreier im Talk, die bei der WM sensationell Silber im Vertical geholt hat. Die 27-jährige Salzburgerin spricht darüber, wie sich der Vize-Weltmeistertitel anfühlt, was für sie die Faszination Skibergsteigen ausmacht und auch über das bevorstehende Highlight, den Heimweltcup in Schladming. Und natürlich ist das kommende alpine Speedwochenende der Herren in Aspen und der Damen in Kvitfjell Thema. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter.