Stefan Babinsky: „Kitzbühel ist ein Wahnsinn!“

Wir blicken auf die vergangenen Weltcupveranstaltungen des Österreichischen Skiverbandes in St. Anton und am Kreischberg, schauen zur Junioren Ski-WM und natürlich gibts das große Kitzbühel-Special zu den Hahnenkammrennen. Dazu begrüßen wir aus Kitzbühel ÖSV-Speed-Ass Stefan Babinsky, der schnellste Österreicher im ersten Abfahrtstraining auf der Streif. Was für ihn den Mythos „Streif“ ausmacht, welche Gefühle ihm beim Start durch den Kopf gehen und wie es im Speed-Team ohne Matthias Mayer ist - das verrät der 26-Jährige exklusiv im Interview. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und diesmal mit krone.tv-Sportchef Martin Grasl.