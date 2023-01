Simon Eder: „Ich will noch nicht abtreten!“

Wir blicken zurück auf den Nachtslalom der Damen in Flachau, die ÖSV-Snowboard-Asse waren in Bad Gastein erfolgreich und am kommenden Wochenende stehen nun die alpinen Speedrennen in St. Anton und Wengen am Programm. Außerdem ist heute Biathlet Simon Eder live vom Weltcup in Ruhpolding zugeschaltet. Wie wichtig der Team-Leader für Österreichs Biathlon-Mannschaft ist, wie die Vorbereitung auf die WM in Oberhof läuft und wie lange er seinen Weg als Aktiver noch bestreiten will („mit einer Medaille abtreten, wie der Landi war natürlich eine feine Sache...“), das verrät er exklusiv im Interview. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin, jeden Donnerstag mit Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter.