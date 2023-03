„Klimaschutz muss raus aus der linken Ecke“

„Lehrer werden von Bürokratie erschlagen“

Beim Bildungssystem sieht die NEOS-Chefin massiven Handlungsbedarf. Unser Schulsystem sei nicht nur teuer, sondern auch ungerecht. So spricht sich Meinl-Reisinger für eine „autonome gemeinsame Schule“ aus. Man müsse weg von Ministerien, politisch besetzten Bildungsdirektionen und Erlässen. „Lehrer und Lehrerinnen werden erschlagen von Bürokratie und Vorgaben.“ Auch Schüler würden in Vorbild-Ländern wie Estland oder Finnland viel autonomer lernen und leben. „Das macht was mit den Kindern an Eigenständigkeit und Eigenverantwortung und das werden wir auch brauchen in der Zukunft“, so die Politikerin. „Viele der Fragen, die unsere Kinder beantworten müssen, die kennen wir noch gar nicht.“