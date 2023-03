„Die Zukunftsrede hat ihren Namen nicht verdient“

„Totales Versagen“

Ihr zufolge muss Österreich den Ausstieg aus den fossilen Energieformen beschließen, den ungebremsten Ressourcenverbrauch stoppen und eine entschleunigte Kreislaufwirtschaft umsetzen. „Wenn die ÖVP stattdessen weiter die Klimakrise kleinreden und befeuern will, ist das ein totales Versagen“, so Panhuber. Während andere EU-Länder ambitionierte Gesetze verabschieden würden, habe die ÖVP in ihren letzten 30 Jahren Regierungsverantwortung Klimaschutzmaßnahmen konsequent verhindert und stehe „offensichtlich auch bis 2030 ohne Klimaplan da“.