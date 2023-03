Eine kleine feine Auszeit in der Steiermark

Idyllische Plätze entdecken

Die Kurstadt zählt zu den Kleinen Historischen Städten Österreichs, und wer sich ein wenig treiben lässt, entdeckt prachtvolle Renaissancebauten und charmante Arkadenhöfe. Der Rathausturm am Hauptplatz ist das Wahrzeichen der Stadt. Der marmorne Springbrunnen gleich vis-à-vis zeigt den Umriss der mittelalterlichen Befestigung und die vom Süden nach Norden verlaufende Langgasse. Schon damals war Radkersburg als Grenzstadt eine Sperre gegen Ungarn. Die Lage an der Mur und wichtige Handelswege machten die Stadt zudem zu einem wichtigen Handelszentrum. Mehrere von Landesfürsten verliehene Privilegien wie z. B. das „Niederlagsrecht“, das Händler verpflichtete, drei Tage in der Stadt zu bleiben, taten ein Übriges, um den Wohlstand zu besiegeln.