Samsung pumpt 230 Mrd. Dollar in neue Chipwerke

Samsung will fünf neue Chipwerke bauen

Dem Industrieministerium zufolge wird Samsung in den kommenden Jahren fünf neue Chipfabriken bauen. Diese würden voraussichtlich 150 Zuliefer-Betriebe in den Großraum Seoul locken. So wollen Samsung Display sowie Samsung SDI und Samsung Electro-Mechanics in den kommenden zehn Jahren 46 Milliarden Dollar in neue Produktionsstätten stecken. Diese Summe kommt zu den Investitionen des Mutterkonzerns Samsung Electronics hinzu.