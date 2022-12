Staaten pumpen weitere Milliarden in Chipindustrie

Auch USA und EU investieren Milliarden

Parallel zum Exportbann schnürten die USA ein 52 Milliarden Dollar (49,23 Milliarden Euro) schweres Investitionspaket, um die Chip-Produktion im eigenen Land zu fördern. In Japan bezifferte Rapidus-Chef Atsuyoshi Koike allein die Ausgaben im Rahmen der Kooperation seiner Firma und IBM auf umgerechnet mehrere Milliarden Euro.Die EU beteiligt sich ebenfalls an diesem Wettlauf und rief dazu den 15 Milliarden Euro schweren „European Chips Act“ ins Leben. Unter anderem dank dieser Hilfen entstehen in Magdeburg und Dresden riesige neue Halbleiter-Fabriken.