Chip-Entwicklung: Taiwan festigt Vormachtstellung

So will die EU mit dem 45 Milliarden Euro schweren „Chips Act“ den Marktanteil am weltweiten Chip-Markt bis 2030 verdoppeln. Die USA nehmen für ein ähnliches Programm knapp 53 Milliarden Dollar (50,90 Milliarden Euro) in die Hand. Auch Japan und Südkorea kündigten Förderprogramme an.