Ludwig drängt jetzt auf rasche Klärung

Ludwig lässt Unterstützung offen

Die Partei werde sich jedenfalls so aufstellen, „dass wir uns in einer kommenden Nationalratswahl bewähren können“, so Ludwig weiter. Er sprach sich dabei jedoch nicht direkt gegen oder für eine Mitgliederbefragung aus - sondern verwies auf die Parteigremien am Mittwoch. Eine ausdrückliche Unterstützung für die Parteichefin oder ihren Herausforderer gab es zumindest in dieser kurzen Rede ebenfalls nicht.