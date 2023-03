ÖSV-Duo muss sich nur Norweger geschlagen geben

Allerdings war am Dienstag in dem Skigebiet in Andorra nicht Kugel-Gewinner Aleksander Aamodt Kilde Schnellster, sondern sein Landsmann Adrian Smiseth Sejersted. Schwarz hatte satte 0,88 Sekunden Rückstand, Kriechmayr lag 1,01 zurück. Daniel Hemetsberger belegte unter 26 Läufern mit +1,65 den 13. Platz, Otmar Striedinger (+2,28) war 21. Die letzte Abfahrt in diesem Weltcup-Winter findet am Mittwoch (10 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) statt.