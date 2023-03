Repair Cafes: Bastler zum Reparieren gesucht

In Zeiten des Klimawandels sei das Umdenken der Bevölkerung zu bemerken. Doch den Repair Cafés fehle es an helfenden Händen. In Spittal hätte, wie berichtet, 2021 ein solches Café eröffnen sollen. „Wir finden leider keine Helfer!“, bedauert Johannes Tiefenböck von der Stadt Spittal.