Oslo-Siegerin Kreuzer in Raw Air weiterhin Dritte

Auch alle anderen Österreicherinnen haben sich für den ersten Lillehammer-Weltcup (16.30 Uhr) qualifiziert. Julia Mühlbacher wurde in der Qualifikation 16. (122,5), Sara Marita Kramer 19. (119,0), Jacqueline Seifriedsberger 23. (120,0) und Hannah Wiegele 38. (104,0). Nach dieser Lillehammer-Konkurrenz geht es in der Raw Air für die Frauen am Mittwoch in einen zweiten Lillehammer-Bewerb (erneut zählt auch die Qualifikation zur Gesamtwertung) und am Sonntag noch in Vikersund in die Skiflug-Premiere für Frauen.