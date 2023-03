ÖSV-Ladies starten Finale mit einem Doppelsieg

Den Sieg in der Riesentorlauf-Spezialwertung sicherte sich die Schwedin Hilma Loevblom, die in Narvik bereits im ersten Durchgang scheiterte, mit 516 Punkten. 36 Zähler dahinter krallte sich Kappaurer als Zweite ebenso ein fixes Weltcupticket für die kommende Saison, wie Elisa Platino (It), die in Narvik hinter Halbzeitleaderin Meillard auf Rang vier fuhr.