„Das Giftgas hätte viele Menschen töten können“

Die „Krone“ berichtete: Ein Mitarbeiter einer Pinsdorfer Entsorgungsfirma hatte Freitagfrüh einen Kunststoffbehälter mit einer etwa ein Kilo schweren Gaskartusche in die Polizeiinspektion Gmunden in Oberösterreich gebracht, weil ihm der Gegenstand, der vermutlich schon länger am Betriebsareal deponiert worden war, verdächtig vorkam. Und das zu Recht, denn die Kartusche trug die Aufschrift „Phosgen“. Dabei handelt es sich um ein Kampfgas, das unter dem Namen „Grünkreuz“ Historikern als furchtbarste Waffe des Ersten Weltkriegs ein Begriff ist.