Giftgas-Alarm bei der Gmundner Polizeiinspektion

Bundesheer wurde zum Assistenzeinsatz angefordert

„Um 9.20 Uhr wurden wir von der Landespolizei Oberösterreich zum Assistenzeinsatz angefordert“, berichtet Bundesheersprecher Pierre Kugelweis : „Bei Phosgen handelt es sich um einen wirklich sehr gefährlichen Kampfstoff. Es wird heute noch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Medikamenten eingesetzt. Wir haben eine Kommandantin und fünf ABC-Spezialisten von unserem Stützpunkt in Klosterneuburg in Gang gesetzt. Die Kartusche war glücklicherweise dicht verschlossen. Wir haben sie mitgenommen, werden am Montag untersuchen, was wirklich drin ist.“