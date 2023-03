Mehrere Schüsse bei Verfolgungsjagd in Salzburg

Schüsse fielen am Sonntagnachmittag in der beschaulichen Gemeinde St. Koloman im Salzburger Tennengau. Ein 20-jähriger Drogenlenker raste Beamten davon, ignorierte deren Anhaltezeichen. Ein Polizist drückte daraufhin mehrmals mit seiner Dienstwaffe ab. Der Mann zeigte sich unbeeindruckt und fuhr einfach weiter. Die irre Fahrt endete erst an einer Straßensperre. Zwei Polizisten wurden verletzt.