Erneute Überfälle und eine heftige Raub-Anklage

Wieder meldete die Polizei zwei Raubüberfälle. Beide passierten in der Nacht auf Samstag in der Salzburger Innenstadt: Eine Einheimische (21) wurde den Angaben nach am Rudolfskai ausgeraubt. Ein unbekannter Täter verpasste der Frau einen Kopfstoß und stahl ihr Bargeld und eine Armkette. Der zweite Überfall passierte auf der anderen Salzach-Seite, in der Schwarzstraße: Dort sind zwei Syrer (24, 22) von einer Gruppe Unbekannter geschlagen und ausgeraubt worden. In beiden Fällen flüchteten die Täter.