Ermittler sind sich sicher: Es war Brandstiftung

Die Staatsanwaltschaft Salzburg zog am Samstag einen gerichtlich beeideten Brandsachverständigen der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung bei. Der Brandausbruchsbereich am Lackenhof in Bischofshofen konnte rasch auf das zweite Obergeschoß eingegrenzt werden. Ein technisches Gebrechen wurde schnell ausgeschlossen, da das Objekt über keinen Stromanschluss mehr verfügte. Ein Spezialspürhund brachte die Brandermittler dann auch auf die Fährte von Brandbeschleuniger im Schutt.