Italienerin gewinnt Östersund-Verfolgung

Dorothea Wierer hat am Sonntag den Biathlon-Massenstart-Bewerb im Rahmen des Weltcups in Östersund in Schweden für sich entschieden. Die Italienerin blieb viermal fehlerfrei und setzte sich nach 12,5 Kilometern vor der Französin Lou Jeanmonnot (+6,3 Sekunden) durch.