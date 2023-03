„Man will doch nicht weg von daheim“

Egal, auf welcher Seite man steht, im Krieg wird jeder am anderen schuldig. Das schrieb der große russische Erzähler Leo Tolstoi vor über hundert Jahren. Es wühlt Atifete Doqai immer noch auf, wenn sie von jenen Geschehnissen berichtet, die sich Ende der 90er-Jahre in ihrer geliebten Stadt Pristina zugetragen haben. Während des Kosovo-Kriegs, im Mai 1999, kam sie als junge Frau und Flüchtling hierher nach Vorarlberg, wo sie zuerst in der ehemaligen Galina-Kaserne Unterkunft fand. Gemeinsam mit ihrer betagten Mutter, dem kriegsversehrten Bruder, der seit jener Zeit an den Rollstuhl gefesselt ist, und ihrem Vater. „Zwei Tage nachdem wir in Vorarlberg angekommen waren, wurde mein Papa in Feldkirch untersucht. Dort hat man einen Gehirntumor festgestellt.“ Bei diesen Worten bricht ihr die Stimme, und Tränen schießen ihr in die Augen. Wir machen eine Pause. Atifete Doqai sammelt sich, reißt sich zusammen und erzählt schonungslos von dem, was sie erlebt hat.