Tirols Einkaufszentren besser als Österreich-Trend

In vielen Bereichen besser

Gegenläufig zum Österreich-Trend entwickeln sich auch die Verkaufsflächen in den Tiroler Innenstadtlagen. Während die Anzahl der Flächen in österreichischen Innenstädten zurückgeht, bleibt sie in Tirol stabil. Beobachtet wurden in der Erhebung Innsbruck, Kufstein, Kitzbühel, St. Johann und Wörgl. Die Innenstädte verzeichnen zudem niedrigere Leerstandsquoten sowie um rund 7 Prozent mehr regionale Händler als im Österreich-Trend.