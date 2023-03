Arbeiterkammer ortet ungleiche Verteilung

Zahlen sprechen deutliche Sprache

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Jahr 2020 flossen knapp 47 Cent pro erwirtschaftetem Euro in die Lohneinkommen, im Österreichschnitt waren es hingegen 50 Cent und in Wien sogar knapp über 53 Cent. „Und das in einer Situation, in der viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie die aktuelle Teuerung noch stemmen sollen oder wie sie zu leistbarem Wohnraum kommen,“ kommentiert AK-Präsident Bernhard Heinzle die Situation in Vorarlberg. Pandemie, steigende Energiepreise und die enormen Preissteigerungen am Wohnungsmarkt tragen das Ihre dazu bei, dass die finanzielle Situation vieler immer prekärer wird.