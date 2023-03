ÖVP-FPÖ-Pakt: „Wird man Wählern erklären müssen“

Rendi-Wagner in Gegenoffensive

Auf bundespolitischer Ebene hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den vergangenen Tagen zur großen Gegenoffensive ausgeholt. Sie unterstellte dem burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil „Heckenschützen-Mentalität“. Sogar von Drohungen und Einschüchterungen gegenüber Mitarbeitern war am Donnerstag die Rede. Doskozil sieht die Vorwürfe gelassen und sagt, er habe sich in letzter Zeit ohnehin zurückgehalten. Dennoch: Das Thema der Führungsdebatte beschäftigt die Partei weiterhin.