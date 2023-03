Rendi-Wagner legt nach: Heckenschützen-Mentalität

Wer gedacht hatte, das „ZiB 2“-Interview vom Montag sei an Schärfe nicht zu überbieten, wurde am Donnerstag eines Besseren belehrt. Das Hickhack vom Mittwochabend, ob die SPÖ Burgenland nun ihre Zahlungen an die Bundespartei aussetze, wie von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch behauptet, oder doch fortführe, wie es unmittelbar danach von seinem burgenländischen Pendant Roland Fürst hieß, fuße auf „schmutzigen Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmanns“, so Rendi-Wagner.