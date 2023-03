ÖVP will mit FPÖ, doch die hat „nicht vergessen“

Über die ominöse interne Umfrage des Bauernbundes, die zufälligerweise parallel zu den Koalitionsgesprächen läuft, waren in der ÖVP nicht alle begeistert. Und das, obwohl die Ergebnisse noch nicht einmal vorliegen. Dazu passt auch, was ein intimer ÖVP-Kenner verrät: „Es gibt mehrere Varianten, wie die Partei an der Spitze geführt werden soll“, erklärt der prominente Insider der „Krone“. Was mitschwingt: Nicht bei all diesen Varianten sitzt am Ende des Tages Mikl-Leitner auf dem Chefsessel. Und falls es zu einem Putsch kommt, führt der Weg nur über die Landwirte. Die Zeit läuft. Für Koalitionsgespräche, wie auch für Revolten.