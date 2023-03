Mikl-Leitner möchte auch Pakt mit FPÖ schließen

Wahlversprechen als Hindernis?

Der Haken am schwarz-blauen Plan: Die FPÖ wird ihr Wahlversprechen, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen, jedenfalls einhalten, was keine gute Basis für eine Zusammenarbeit sein dürfte. Für die Chef-Strategen der SPÖ gibt es ab diesem Punkt zwei Szenarien. Entweder Mikl-Leitner wird vom Bauernbund doch noch weggeputscht und Stephan Pernkopf und Udo Landbauer versuchen sich am schwarz-blauen Wagnis. Andernfalls - so hört man aus roten Kreisen - wird die ÖVP doch noch nachgeben und sich „zeitgerecht“ vor der Landtagssitzung am 23. März melden.