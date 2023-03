Ist Kritik an Rendi-Wagner sexistisch?

Unisoni lautet das Urteil am heutigen Weltfrauentag: als Frau muss man sich Dinge gefallen lassen, denen sich Männer kaum stellen müssen, vor allem in der Politik dürfte der Umgang ziemlich rau sein. Kommentare zum Aussehen, blöde Anmachen und die Klassiker am Vorurteilsmarkt wie dass Frauen hantig, emotional oder zickig seien, gehören zum Tagesgeschäft. Als Frau muss man schon eine dicke Haut haben.