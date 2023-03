Sechsjährige verlor bei Unfalldrama ihre Mutter

Eine Sekunde der Unachtsamkeit als Todesurteil für eine Unschuldige: Ein Lkw-Lenker (57) aus Neuhofen an der Krems fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr in Engerwitzdorf von Innertreffling Richtung B 125. An der dortigen Kreuzung fuhr eine 39-Jährige aus Gallneukirchen mit ihrem Rennrad Richtung Gallneukirchen. Sie war am Heimweg von ihrem Arbeitsplatz in Linz, hatte Vorrang.