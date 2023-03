Frau erlitt bei ihrem Arztbesuch einen Herzinfarkt

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag in der Früh in einer Arztpraxis im Bezirk Güssing ab. Eine Pensionistin, die sich untersuchen lassen wollte, löste plötzlich Alarm aus. Sie dürfte einen Herzinfarkt erlitten haben. Mit dem Notarzthubschrauber wurde die Patientin ins Krankenhaus geflogen.