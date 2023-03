Am Wochenende heißt es in OÖ „Ladies first“

Frauen spielen in den nächsten Tagen im Freizeitprogramm eine Hauptrolle - ob in der Tanzschule Hippmann, bei der musikalischen Hommage an Marlene Dietrich und Édith Piaf in Vöcklabruck oder im Theaterstück über die Frauenrechtlerin Marie Beutlmayr in Mauerkirchen. Musikalisch steht von Klassik bis Tanzmusik aus den Highlands alles am Kalender, und in Freistadt stimmt man sich schon auf Ostern ein.