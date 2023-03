Van der Bellen verurteilt Unterdrückung von Frauen

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat die Unterdrückung von Frauen im Iran und in Afghanistan verurteilt. Bei der Veranstaltung „Raising Voices“ anlässlich des am Mittwoch stattfindenden Internationalen Frauentages sprach er in der Hofburg von der „moralischen Pflicht“, an der Seite dieser Frauen zu stehen. Diesen solle man Flucht und Aufnahme in Europa ermöglichen, so der Bundespräsident.