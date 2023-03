Erste Festnahmen nach Massenvergiftungen im Iran

Neue Vergiftungsfälle

Laut der reformorientierten Zeitung „Etemad“ mussten am Montag erneut Dutzende Schülerinnen in der östlichen Stadt Kuchan ins Krankenhaus, nachdem sie „unangenehme Gerüche“ eingeatmet hatten. In der südwestlichen Provinz Khusestan waren am Sonntag mehr als 700 ähnliche Fälle gemeldet worden.