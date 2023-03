Deutschtest-Schummler wurde zum Handy-Räuber

Doch damit nicht genug. Mit diesem privaten Handy konnte er sein Opfer am Firmenhandy erreichen, die Nummer war eingespeichert. Und er soll die Wienerin mehrmals angerufen und bedroht haben. Außerdem verlangte er Lösegeld fürs das geraubte Telefon. Die Frau ging zu Polizei, die schließlich den Verdächtigen ausforschte. Die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) erledigte die Festnahme in Gmunden. Der Verdächtige ist in Haft.