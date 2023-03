Vater von Leon legt Beschwerde gegen U-Haft ein

Nach monatelangen Ermittlungen wurde am Montag in der Vorwoche der 38-Jährige festgenommen, einen Tag später fand im Beisein seiner Anwälte die Vernehmung statt und am Donnerstag traf das Landesgericht Innsbruck folglich die Entscheidung, dass der Papa von Leon aus dem Haftgrund der Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft muss - „und zwar wegen des dringenden Tatverdachts des Verbrechens des Mordes und des Vergehens der Vortäuschung einer Straftat“, argumentierte Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Heißt: Der Raubüberfall soll sich so, wie es der 38-Jährige von Beginn an schildert, nicht zugetragen haben.