„Für Leons Vater ist Tatvorwurf völlig absurd“

Es sei für ihn unvorstellbar, so etwas zu tun und er sei schockiert. „Auch meiner Ansicht nach liegen keine Haftgründe vor“, sagte der Rechtsanwalt. Der Haftrichter sah dies am Donnerstagvormittag - wie berichtet - anders. „Das Landesgericht hat über den 38-jährigen Vater des sechsjährigen Buben, der Ende August in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, aus dem Haftgrund der Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Verbrechens des Mordes und des Vergehens der Vortäuschung einer Straftat verhängt“, erklärt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwalt in einer Aussendung.