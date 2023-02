Todesdrama um Leon (6): Vater festgenommen!

Die Tragödie rund um den sechsjährigen Leon, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, versetzte ganz Österreich in Schrecken. Es geschah am 28. August gegen 4 Uhr früh: Der 37-jährige Vater spazierte mit seinem sechsjährigen Sohn Leon im Kinderbuggy die sogenannte Redford-Promenade in St. Johann in Tirol entlang. Die Uhrzeit sei laut LKA nicht ungewöhnlich. „Der geistig beeinträchtigte Bub litt nämlich regelmäßig an Schlafstörungen“, hieß es damals vonseiten des Landeskriminalamtes Tirol.